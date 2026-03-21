Juve Conceição convince solo a metà | analisi tra numeri e prestazioni

Nel match contro la Roma all’Olimpico, Conceição ha segnato il suo primo gol stagionale, mentre le sue prestazioni sono state altalenanti. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, ma le performance individuali del giocatore sono state spesso inconcludenti. I numeri indicano alcune variazioni positive, anche se non tutte le componenti offensive risultano ancora efficaci. La partita si è conclusa con risultati che evidenziano luci e ombre nelle prestazioni complessive.

Il gol ritrovato in occasione del match disputato contro la Roma all’Olimpico e le buone prestazioni mostrate nelle ultime uscite, restituiscono l’immagine di un Chico Conceição di certo rinvigorito, energie che potranno aiutare la Juventus in vista di un finale di stagione che vedrà i bianconeri lottare per la conquista di un posto nella prossima Uefa Champions League attualmente occupato dal Como di Fabregas e distante un solo punto. Nonostante ciò, le statistiche del portoghese continuano a convincere solo a metà. Se la rete contro la Roma rappresenta un autentico capolavoro tecnico, è altrettanto vero che è arrivata dopo ben 71 giorni dall’ultimo gol in bianconero, segnato proprio contro i giallorossi lo scorso 20 dicembre. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, Conceição convince solo a metà: analisi tra numeri e prestazioni Articoli correlati Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il datoGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Inter, bilancio dopo 16 giornate: Chivu supera quel tecnico nei numeri? Analisi completa tra punti, prestazioni e prospettive scudettoMentre l’Inter si avvicina alla prima partita del nuovo anno – appuntamento che dal 2020 porta spesso buone notizie ai nerazzurri – la sosta diventa... The Conceição Hate Is Getting Out of Hand | Juventus Rant Contenuti utili per approfondire Juve Concei o convince solo a metà... Temi più discussi: Conceicao polemico dopo il gol annullato in Udinese Juve: Contro tutti come sempre - FOTO; Goal annullato a Conceicao, Marelli: Nel regolamento viene citata solo la visuale del portiere, ma Rocchi...; Gol annullato Conceicao Udinese Juve, Tommasi a Open VAR; Calvarese: La rete di Conceicao era valida, ecco perchè... Udinese-Juventus: Conceição cerca la conferma dopo la prova col PisaUdinese-Juventus: Conceição cerca la conferma dopo la prova col Pisa La Juventus si prepara alla trasferta contro l’Udinese nella 29ª giornata di Serie A, ... tuttojuve.com Juventus, Conceição: La squadra gioca felice. Siamo più forti di Como e RomaLe parole dell'esterno offensivo della Juventus in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Udinese, valida per ventinovesima giornata di A ... gianlucadimarzio.com Telecronaca Juve Sassuolo Chi commenta il match facebook CdS - Derby d’Italia estivo e amichevole. La #Juve apre all’ipotesi della sfida all’ #Inter a Perth x.com