Italia sesta per miliardari chi sono e quale è il loro patrimonio

L’Italia si posiziona al sesto posto nel mondo per numero di miliardari, secondo la classifica 2026 di Forbes. La classifica mostra una crescita rispetto all’anno precedente e identifica i principali individui con patrimoni superiori a un miliardo di dollari. La lista include diversi imprenditori e investitori italiani, i cui patrimoni sono stati valutati e resi noti di recente.

L’ Italia si conferma tra i Paesi con il maggior numero di miliardari al mondo. Secondo la classifica 2026 di Forbes, il Paese occupa il sesto posto globale per numero di grandi patrimoni, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente. I miliardari italiani sono 90, 16 persone in più rispetto rispetto all’anno precedente. Il patrimonio complessivo raggiunge circa 483,9 miliardi di dollari, 445 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 339 miliardi registrati nel 2025. Questa crescita è legata sia all’ingresso di nuovi nomi sia alla rivalutazione delle partecipazioni in diversi settori, tra cui tecnologia, finanza e industria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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