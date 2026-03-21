Ispezione al Monaldi la delibera di Fico | i risultati dovranno finire subito sul tavolo del presidente

Il presidente della Regione Campania ha deciso di trasferire le funzioni del Centro trapianti agli uffici di Palazzo Santa Lucia. Contestualmente, è stata effettuata un’ispezione al Monaldi, e una delibera di Fico stabilisce che i risultati di questa ispezione devono essere consegnati immediatamente al presidente. Nessun dettaglio sui motivi di queste decisioni è stato reso pubblico.