Ispezione al Monaldi la delibera di Fico | i risultati dovranno finire subito sul tavolo del presidente
Il presidente della Regione Campania ha deciso di trasferire le funzioni del Centro trapianti agli uffici di Palazzo Santa Lucia. Contestualmente, è stata effettuata un’ispezione al Monaldi, e una delibera di Fico stabilisce che i risultati di questa ispezione devono essere consegnati immediatamente al presidente. Nessun dettaglio sui motivi di queste decisioni è stato reso pubblico.
Il presidente della Regione Campania trasferisce le funzioni del Centro trapianti agli uffici di Palazzo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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