Il ritorno di Prelude Design da aliante e piacere di guida

La Honda Prelude torna sulle strade dopo venticinque anni di assenza, presentandosi come una sesta generazione della GT con proporzioni atletiche e superfici levigate che richiamano un aliante. Il design del modello si distingue per linee fluide e un aspetto che unisce eleganza e sportività, mentre la casa automobilistica ha scelto di riproporre questa vettura con un evidente richiamo al passato, mantenendo un forte carattere distintivo.

di Francesco Forni Un ritorno lancia in resta. La rinascita della Honda Prelude dopo un letargo durato venticinque anni attraverso una sesta stirpe della GT che esibisce proporzioni atletiche e superfici levigate, simili a un aliante. Una premessa di leggerezza e di piacere di guida, senza smargiassate. L’assenza di appendici vistose premia un’estetica davvero armoniosa. Il gruppo moto-propulsore ibrido associa il motore a benzina da 2.0 litri a due unità elettriche garantendo 184 cavalli a fronte di una massa totale pari a 1473 kg. La trasmissione automatica integra il dispositivo Honda S+ Shift con l’obiettivo di replicare i cambi di rapporto per innalzare il coinvolgimento del guidatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ritorno di Prelude. Design da aliante e piacere di guida Articoli correlati Ducati Monster V2 2026: il ritorno della leggerezza che accende il piacere di guidaA Malaga, la nuova Monster 2026 riscopre l’anima più autentica della naked Ducati: leggera, intuitiva e costruita attorno a un V2 elastico da 890 cc. Leggi anche: Honda Prelude, finalmente il ritorno di una coupé: primo contatto su strada Honda’s all-new Prelude e:HEV sports coupe Design Preview in Meteoroid Grey Metallic Una raccolta di contenuti su Il ritorno di Prelude Design da aliante... Temi più discussi: Il ritorno di Prelude. Design da aliante e piacere di guida; Honda Prelude torna come full hybrid: la coupé che canta da vera GT; Honda Prelude: il ritorno della leggendaria coupé ibrida in Europa. Honda Prelude: il ritorno della leggendaria coupé ibrida in EuropaHonda Prelude e:HEV ritorno Europa: dopo un’assenza di 25 anni, la Honda Prelude fa il suo ritorno in Europa con una versione ibrida che unisce tecnologia, stile e dinamica di guida. La nuova generazi ... msn.com Nuova Honda Prelude, il ritorno ibrido della coupé sportivaLa nuova Honda Prelude torna con motore ibrido, stile da coupé e piacere di guida evoluto. Ci sono nomi che nell’automobile non hanno bisogno di molte ... affaritaliani.it Modernissimo Conversazioni di Design è il nuovo format, realizzato con il supporto organizzativo e scientifico di Triennale Milano e la conduzione di Paolo Stella, che spoglia il design da ogni formalismo per raccontarlo come un’esperienza viva, quotidiana e facebook