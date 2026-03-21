Il credito privato sta diventando un problema per la stabilità finanziaria

Da linkiesta.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il credito privato sta attraversando un momento di difficoltà, con segnali di allarme che preoccupano gli analisti. Le tensioni legate alle guerre in corso e le conseguenze di queste crisi sui mercati finanziari stanno influenzando negativamente la disponibilità di capitale e le economie di diversi paesi. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni più ampie sul sistema finanziario globale.

Cresce il timore di una riedizione della grande crisi finanziaria del 2008. Infatti gli effetti devastanti delle guerre in corso e le gravi difficoltà del credito privato, sia negli Stati Uniti sia a livello internazionale, sono fattori che incidono assai negativamente sulle economie. Nei mesi passati alcuni fondi di credito privato sono già andati in bancarotta e nelle ultime settimane altri si sono trovati a cercare disperatamente liquidità per far fronte a ritiri da parte di molti investitori. E la corsa continua. Negli Stati Uniti il settore del credito privato è stimato in circa 2.000 mld di dollari, ma il mercato potenziale è molto più grande. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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