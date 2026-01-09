Spazio 37 a Monza offre un rifugio caldo e accogliente per tutti, senza liste d’attesa, anche durante le rigide notti invernali. In vista del Natale, gli ultimi arrivi sono disponibili per garantire un supporto essenziale a chi ne ha bisogno. Un esempio di solidarietà concreta in una città che si prende cura di tutti i suoi abitanti, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

A Monza c’è posto per tutti. Allo Spazio 37 non ci sono liste d’attesa, nonostante l’emergenza freddo che incombe sulle notti dei senzatetto. Qui si lavora ogni giorno per tenere insieme fragilità e dignità. Esiste un’ampia rete per fare fronte all’assistenza alle persone senza fissa dimora, non affidandosi all’improvvisazione, ma facendo si che tutto si regga con una coerenza interna. E al centro di questa rete, c’è lo Spazio 37, molto più di un dormitorio, un luogo che sta cambiando pelle e missione. Lo Spazio 37 è il primo approdo per chi vive in strada. Un punto di riferimento stabile, oggi interessato da una riqualificazione integrale finanziata con fondi Pnrr per 1 milione e 265 mila euro, integrati dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una rete per tutte le temperature. Spazio 37 non va in affanno. Gli ultimi arrivi prima di Natale.

