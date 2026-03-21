I Cesaroni | adesso è ufficiale il ritorno | TRAILER

Il 13 aprile torna in onda la serie televisiva I Cesaroni, dopo dieci anni di assenza. È stato diffuso un primo trailer che mostra alcune new entry e nuove scene. La notizia è stata resa ufficiale e l’annuncio è stato pubblicato da Il Difforme. Il trailer è disponibile online e anticipa le novità della prossima stagione.

Finalmente una data:I Cesaroni- il ritornoandranno in onda su Canale 5 in prima serata dal 13 aprile. Dopo tante volte in cui è stata rimandata la messa in onda, stavolta Mediaset ha dato il benestare e scelto la data in cuii telespettatori, dopo 10 anni, potranno rivedere i loro personaggi preferiti. Le riprese di questa amata serie sono iniziate un anno fa, sebbene poi si siano bloccate a causa della morte di Antonello Fassari che ha scioccatoClaudio Amendolache torna aI Cesaroninel ruolo anche di regista. Questa serie, che torna in onda dopo 10 anni dall’ultima – con grande volontà da parte dei fan-, vede però l’assenza di tanti protagonisti storici, comeElena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Micol Olivieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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