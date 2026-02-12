Scrubs il trailer ufficiale dell' atteso ritorno della serie cult ma in Italia dobbiamo aspettare

La serie cult torna sugli schermi. È stata annunciata la data di uscita del nuovo episodio di Scrubs, la comedy ambientata nell’ospedale Sacro Cuore di Sandifrangeles. In Italia, però, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vederla. Il trailer ufficiale è stato pubblicato, e i fan sono già in trepidante attesa.

C'è una data di uscita ufficiale per il ritorno di Scrubs - Medici ai primi ferri, la mitica serie medical-comedy ambientata nell'ospedale Sacro Cuore della immaginaria città californiana di Sandifrangeles (un mix di San Diego, San Francisco e Los Angeles). E dopo il primo teaser trailer, che faceva già sperare benissimo, è stato pubblicato anche il trailer ufficiale. Purtroppo, però, in Italia ci toccherà aspettare ancora un po'. L'attesa per il ritorno dei medici più divertenti della tv si era fatta spasmodica alcuni mesi fa, quando Variety aveva rivelato l'atteso ritorno, poi confermato ufficialmente, del protagonista Zach Braff nei panni del dottor John Dorian, per gli amici JD (e per il dottor Cox con qualunque soprannome volto a sottolinearne mollezza e ingenuità).

