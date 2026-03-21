Lewis Hamilton ha annunciato il suo passaggio alla Ferrari, dopo aver trascorso dodici stagioni con la Mercedes. La decisione del pilota britannico è stata confermata da fonti vicine alla squadra, che hanno comunicato la sua intenzione di unirsi alla scuderia italiana. Palmer, invece, ha smentito di avere rimpianti legati a scelte passate, senza altre precisazioni.

Il pilota britannico Lewis Hamilton ha confermato la sua decisione di passare alla scuderia Ferrari, lasciando Mercedes dopo dodici stagioni. L’ex pilota e commentatore Jolyon Palmer ha smentito le voci su eventuali rimpianti di Hamilton dopo la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina. La stagione 2025 ha il nuovo arrivato in rosso affrontare difficoltà iniziali, mentre l’italiano Antonelli si è imposto nella gara cinese del 2026. L’analisi delle dinamiche competitive mostra come il passaggio di Hamilton non sia stato dettato da un fallimento, ma dalla realizzazione di un sogno personale. Le prestazioni di entrambi i piloti indicano una rivalità costruttiva che sta ridisegnando gli equilibri del campionato mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton alla Ferrari: Palmer smentisce i rimpianti dopo

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