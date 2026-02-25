Dati biologici Garlasco la bomba del medico legale | cosa sta succedendo

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione non solo per i nuovi sviluppi giudiziari, ma soprattutto per un elemento tecnico che potrebbe incidere profondamente sulla ricostruzione dei fatti: i dati biologici. È su questo terreno che si gioca oggi una partita delicata, fatta di temperature corporee, parametri ambientali e valutazioni scientifiche capaci di ridefinire l’orario della morte. >> “ Tu e Can Yaman.”. Sanremo 2026, Elettra Lamborghini a bomba: la conduttrice Rai sbianca, gelo totale in studio Il caso, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, è stato recentemente oggetto di ulteriori accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. Le nuove analisi hanno riportato sotto i riflettori anche la posizione di Andrea Sempio, già comparso nelle prime fasi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

