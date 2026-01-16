E-commerce italiano concorrenza solo apparente

L’e-commerce italiano sta crescendo costantemente, consolidando la propria presenza nel mercato digitale. Tuttavia, questa crescita non si traduce in vantaggi uguali per tutti gli operatori. Tra piattaforme e asimmetrie competitive, il panorama resta complesso e sfidante, richiedendo un’analisi attenta delle dinamiche che influenzano il settore. Comprendere queste differenze è fondamentale per orientarsi con efficacia in un mercato in continua evoluzione.

Dentro il mercato digitale tra piattaforme e asimmetrie L’e-commerce italiano continua a crescere, ma non tutti ne beneficiano allo stesso modo. Mentre i consumatori percepiscono un mercato ricco di alternative, molti piccoli e medi imprenditori digitali vivono una condizione di forte squilibrio competitivo. A evidenziarlo è Fabio De Rienzo, imprenditore ed esperto di commercio elettronico, che denuncia una progressiva concentrazione di potere nelle mani delle grandi piattaforme globali. Secondo De Rienzo, il problema non risiede nella presenza dei grandi player, bensì nell’asimmetria strutturale che si è consolidata nel tempo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - E-commerce italiano, concorrenza solo apparente Leggi anche: Chiude l’edicola, ma forse è solo ’morte apparente’ Leggi anche: Boom delle sneakers nell’e-commerce italiano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Locker Italia SpA è il nuovo protagonista nel panorama italiano della logistica. Nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e DP DHL Group ha come missione creare una rete di locker estesa, capillare e sostenibile per rivoluzionare l’e-commerce in Italia. Sco - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.