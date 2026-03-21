Durante una giornata dedicata al voto sulla riforma della giustizia, Nicola Gratteri ha dichiarato che non avrebbe mai detto di volersi fare i conti. Tuttavia, è circolato un audio che sembra contraddire le sue affermazioni, attirando l’attenzione su una possibile contraddizione. La vicenda ha suscitato discussioni e ha alimentato ulteriori polemiche sul suo ruolo in questa fase politica.

Un giorno al voto sulla riforma della giustizia e Nicola Gratteri non smette di far parlare di sé, in negativo. Il procuratore di Napoli infatti, protagonista assoluto del fronte del No e di alcuni clamorosi scivoloni comunicativi, avrebbe nelle ultime ore fatto dietrofront su una delle sue ultime infelici uscite. Il magistrato infatti aveva attirato critiche negli ultimi giorni di campagna elettorale prendendosela con Il Foglio: “Se volete continuare a diffamare e speculare, non è un problema – aveva detto – Poi dopo il referendum tireremo una rete e faremo i conti”. Oggi però il clamoroso dietrofront. “Ennesima polemica”: nulla di più. Gratteri ha derubricato il tutto a una boutade politica con il quotidiano, reo di aver sottolineato le sue fake news sui motivi del No, sostenendo persino di non aver mai detto queste parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gratteri, altra figuraccia: "Faremo i conti? Mai detto". Ma spunta l'audio

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