Un uomo coinvolto in un procedimento legale ha recentemente dichiarato che si procederà con i conti, ma lui nega di aver pronunciato questa frase. La notizia si diffonde mentre si discute di un caso in cui l’interpretazione delle parole assume un ruolo centrale. Il protagonista, noto per aver esercitato un lungo ruolo di potere, si trova ora al centro di questa vicenda.

Ora il procuratore sostiene di non aver detto “faremo i conti col Foglio”. Ascoltate l’audio. Un procuratore che non risponde di nulla, nemmeno di ciò che dice Esistono uomini cui la realtà non basta, e non perché siano visionari, ma perché hanno esercitato per così lungo tempo il potere di stabilire cosa è vero che hanno finito per convincersi di averlo anche fuori dall’Aula. Nicola Gratteri è uno di questi uomini. Ieri, sul Corriere della Sera, il procuratore della Repubblica di Napoli ha negato di aver detto a una nostra giornalista che dopo il referendum avrebbe “fatto i conti” con il Foglio stendendo “una rete”. La giornalista si chiama Ginevra Leganza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Faremo i conti”. Le parole che Gratteri ora nega di avere detto

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Nicola Gratteri - In altre parole .

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