Francesca Manzini si pente del Gf Vip | Da Nuzzi e Del Debbio parlavo di cose serie
Francesca Manzini ha espresso rammarico per la partecipazione al Grande Fratello Vip, affermando di aver parlato di cultura, informazione e politica nei salotti di Nuzzi e Del Debbio. La comica ha dichiarato di aver passato momenti migliori in quei contesti rispetto al reality, sottolineando il suo desiderio di tornare a discutere di temi seri. La sua riflessione è stata condivisa pubblicamente in diverse interviste.
Francesca Manzini rimpiange i salotti di Nuzzi e Del Debbio al Grande Fratello VIp: "Lì stavo tanto bene, parlavo di cultura, informazione, politica". Uno sfogo che accende i riflettori su un fenomeno ricorrente: il "pentimento" dei professionisti prestati al reality. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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