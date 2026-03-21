Francesca Manzini si pente del Gf Vip | Da Nuzzi e Del Debbio parlavo di cose serie

Francesca Manzini ha espresso rammarico per la partecipazione al Grande Fratello Vip, affermando di aver parlato di cultura, informazione e politica nei salotti di Nuzzi e Del Debbio. La comica ha dichiarato di aver passato momenti migliori in quei contesti rispetto al reality, sottolineando il suo desiderio di tornare a discutere di temi seri. La sua riflessione è stata condivisa pubblicamente in diverse interviste.