Grande Fratello Vip 2026 sondaggio televoto | chi sarà il preferito il 20 03

Il 20 marzo 2026 si svolge il primo televoto del Grande Fratello Vip 2026, dopo la puntata andata in onda il 17 marzo. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, che può votare i concorrenti preferiti attraverso il sistema di televoto. La puntata di esordio ha riscosso un buon riscontro tra gli spettatori.

Si parte con il primo televoto del Grande Fratello Vip 2026, dopo quello flash in diretta. La prima puntata, in onda il 17 marzo 2026, è riuscita a conquistare l’interesse del pubblico di Canale 5. Infatti, possiamo dire che Ilary Blasi è partita alla grande. La conduttrice segna il suo ritorno abbastanza bene, in questa prima serata, con un cast che ha saputo non annoiare il pubblico. La serata, in effetti, è andata in onda in modo liscio e lineare, senza momenti morti. Un buon punto di partenza, con tanto di prime nomination! Per questo, inauguriamo questa edizione con il primo sondaggio, che vede protagonisti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea, Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Antonella Elia e Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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