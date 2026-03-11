Scott McTominay ha firmato il rinnovo con il Napoli, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Il giocatore è tornato in allenamento con il gruppo, rafforzando la rosa biancazzurra. La società ha ufficializzato il prolungamento del contratto, che sarà valido per il prossimo periodo. McTominay rappresenta un punto di riferimento per la squadra in vista delle prossime competizioni.

Scott McTominay è tornato in gruppo e il Napoli ritrova il suo leader. Dopo lo stop per infortunio, il centrocampista scozzese è pronto a rientrare gradualmente e a dare il suo contributo nel finale di stagione. Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la presenza di McTominay rappresenta una garanzia per Antonio Conte e per tutto l'ambiente azzurro, che vede in lui il vero motore della squadra. Secondo Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, quando McTominay è in campo il Napoli ritrova sicurezza e intensità. Lo scozzese è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento dello spogliatoio: leader naturale, trascinatore in allenamento e in partita, esempio per i più giovani e per i compagni.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “McTominay-Napoli, ecco il rinnovo. Guadagnerà 5 milioni a stagione”

