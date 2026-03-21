Füllkrug avrà l’opportunità di mettersi in mostra oggi alle 18:00 a San Siro durante la partita tra il suo team e il Torino, valida per la 30ª giornata di Serie A. Il giocatore cerca di segnare un gol che possa contribuire a migliorare la propria posizione in squadra e a recuperare fiducia dopo le recenti prestazioni. La partita si svolgerà in un contesto di grande attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto a Cagliari con un gol di Scott McTominay, portandosi a quota 62 punti in classifica: secondo posto, a 6 punti di distanza dall'Inter che, domani sera, sarà impegnata al 'Franchi' di Firenze contro la Fiorentina. Scavalcato, quindi, il Milan di Massimiliano Allegri, che giocherà nel pomeriggio odierno (ore 18:00) a 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa, che da poche settimane guida la squadra granata al posto di Marco Baroni. Allegri, che già dovrà rinunciare a Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek in difesa e a centrocampo, ha perso - 'last minute' - anche Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Füllkrug, è la tua grande chance: un gol contro il Torino per ‘riprendersi’ il Milan

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