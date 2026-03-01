Khamenei è morto ora gli iraniani hanno una grande chance di riprendersi il Paese | l’annuncio di Trump

Il presidente americano ha annunciato la morte della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, attraverso il suo profilo su Truth social. La notizia è stata confermata anche da funzionari israeliani e dal primo ministro Benjamin Netanyahu. L’annuncio ha attirato l’attenzione internazionale e ha suscitato reazioni di vario tipo in diversi Paesi. La notizia si diffonde mentre si discute delle possibili conseguenze politiche in Iran.

La Guida suprema iraniana, Ali “Khamenei, una delle persone più malvagie della Storia, è morto”. Lo ha scritto su Truth social il presidente americano Donald Trump, confermando le anticipazioni provenienti dai funzionari israeliani e dello stesso primo ministro Benjamin Netanyahu. L’account di Khamenei è a lutto. Una conferma indiretta arriva anche da Teheran. “Nel nome glorioso di Haidar (Ali), pace su di lui. Senza di lui non si percepisce il profumo della religione, ne’ rimane traccia dell’armonia dell’esistenza”. ` È il contenuto di un post pubblicato negli ultimi minuti dall’account X della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Un’immagine del corpo di Khamenei è stata mostrata al Primo Ministro israeliano e alle forze di sicurezza di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, Khamenei è morto. Trump: “E’ la più grande chance per gli iraniani di riprendersi il Paese”Trump ha fatto una dichiarazione ufficiale stasera, 28 febbraio 2026, sulla morte del leader spirituale e politica iraniano: .

«Khamenei è morto, il corpo ritrovato sotto le macerie». L'annuncio di Israele e la (quasi) conferma di Trump. Ma l'Iran smentisceLa Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell'ambito...

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com

