Terremoto a Forlì oggi | due forti scosse 4.3 e 4.1 paura tra i residenti e gente in strada

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 09:29, Forlì è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1. L’evento sismico è stato chiaramente percepito dai residenti, alcuni dei quali sono usciti nelle strade per precauzione. La situazione ha suscitato preoccupazione e attenzione nelle comunità locali, mentre si attendono eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana - Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la prima a Forlì Cesena e la seconda ... fanpage.it

Scossa di terremoto registrata in Emilia Romagna alle ore 20:53, epicentro in provincia di Forlì-Cesena. I dati Ingv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.