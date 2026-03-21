Forbidden Fruit anticipazioni 22 marzo | Sahika rivela a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Sahika decide di rivelare a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya. La scena si svolge davanti ai protagonisti principali, creando scompiglio tra i personaggi coinvolti. La puntata andrà in onda il 22 marzo e promette di portare importanti novità nella trama della serie turca.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Forbidden Fruit diventa un appuntamento quotidiano a tutti gli effetti: a partire da domenica 22 marzo infatti, la dizi turca andrà in onda dal lunedì alla domenica. Nell'episodio domenicale Sahika lascerà tutti senza parole: la terribile sorella di Kaya infatti, per vendetta nei confronti di Ender e Halit, rivelerà qualcosa che lascerà tutti senza parole: Ender e Kaya hanno un figlio, un bambino che Ender aveva abbandonato in ospedale perché ancora troppo giovane per essere madre. E quel bambino lo conoscono tutti, in famiglia: si tratta infatti di Yigit. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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