Finisce il Mondiale di curling femminile per l’Italia | le azzurre si arrendono alla Turchia

Il team italiano di curling femminile ha concluso la sua partecipazione ai Campionati Mondiali 2026 a Calgary, dopo aver affrontato la Turchia. Le azzurre hanno deciso di arrendersi nel corso della competizione, terminando così la loro avventura in questa edizione del torneo. La partita tra le due squadre ha segnato la fine del percorso per le rappresentanti italiane.

Si conclude il cammino della Nazionale italiana di curling femminile ai Campionati Mondiali 2026 di Calgary. La squadra capitanata da Stefania Constantini non è riuscita a qualificarsi per i play-off, chiudendo quindi il Round Robin all’ottavo posto dopo essere stata sconfitta dalla brillante Turchia (sesta formazione qualificatasi per la seconda fase) con il punteggio di 10-7. Un obiettivo diventato difficile fin dal K.O contro la Svizzera, considerato che per ipotecare un posto tra le prime sei sarebbe dovuta arrivare non solo una vittoria contro le anatoliche, ma anche una sconfitta della Cina contro la Norvegia. La partita comincia fin... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Finisce il Mondiale di curling femminile per l’Italia: le azzurre si arrendono alla Turchia Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoria Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: si sbloccano le azzurre! Contenuti e approfondimenti su Finisce il Mondiale di curling... Discussioni sull' argomento Finisce il Mondiale di curling femminile per l’Italia: le azzurre si arrendono alla Turchia; L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2; Ministro dello Sport dell'Iran: Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli USA; Atletica, Mondiali indoor: Battocletti e Furlani guidano un'Italia che sogna in grande. Finisce il Mondiale di curling femminile per l’Italia: le azzurre si arrendono alla TurchiaSi conclude il cammino della Nazionale italiana di curling femminile ai Campionati Mondiali 2026 di Calgary. La squadra capitanata da Stefania Constantini non è riuscita a qualificarsi per i play-off, ... oasport.it Oggi, 21 marzo, è la Giornata mondiale della sindrome di Down. Un momento importante per riconoscere e valorizzare le capacità di ogni persona, superando stereotipi, osservando il talento e le competenze di ognuno, offrendo opportunità e investendo sulle facebook #DeRossi: “Mondiale C’è chi è pronto a festeggiare in caso di mancata qualificazione. Serve più coesione” x.com