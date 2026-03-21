Feyenoord-Ajax domenica 22 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 14:30 si sfidano Feyenoord e Ajax in una partita valida per la Eredivisie. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilize, con i pronostici che indicano un match molto equilibrato. La partita rappresenta un momento cruciale nella lotta per il secondo posto nel campionato olandese.

La classifica sfida tra Feyenoord e Ajax questa volta è tutta incentrata sulla lotta per il secondo posto nella classifica di Eredivisie. L’esito della partita non sarà comunque decisivo perché poi mancheranno altre sei giornate ma i padroni di casa, qualora vincessero, infliggerebbero un durissimo colpo agli eterni rivali che già ora sono staccati di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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