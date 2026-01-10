Le circa 45 famiglie di via Bindellera a Brugherio hanno scritto al sindaco esprimendo preoccupazioni riguardo alla proposta di costruzione di un polo logistico nel quartiere. La protesta nasce dal timore di un aumento del traffico e dell’inquinamento, che potrebbe compromettere la qualità della vita e l’ambiente locale. La questione evidenzia l’importanza di trovare soluzioni equilibrate tra sviluppo e tutela del territorio.

I residenti di via Bindellera a Brugherio, circa 45 famiglie, scrivono al sindaco manifestando preoccupazione per il destino del quartiere. La giunta Assi il 20 novembre scorso ha adottato la variante urbanistica al Piano di lottizzazione chiamato “Bindellera industriale”: i cittadini temono che porterà traffico, mezzi pesanti e rumore. L’intervento nasce dalla proposta della proprietà di creare un complesso produttivo-logistico, consentendo al contempo il completamento delle opere di urbanizzazione: più aree verdi, un collegamento est-ovest tra viale Lombardia e via Monzavia Buozzi, migliori infrastrutture e tutela acustica della zona residenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta contro il polo logistico: "Sos traffico e smog nel quartiere"

