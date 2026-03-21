È partita la terza stagione di Fashion Files, il podcast e vodcast di Amica. La nuova edizione si intitola “The Fragrance Edit” e promette di esplorare il mondo delle fragranze, offrendo contenuti dedicati agli ascoltatori. L’episodio inaugurale invita gli ascoltatori a prepararsi a scoperte e novità, con un tono che combina curiosità e coinvolgimento.

Inizia una nuova stagione di The Fashion Files, il primo PodcastVodcast di Amica. Allertate i sensi: tira aria di sorpresa. Dopo aver esplorato nelle due stagioni precedenti i capi-feticcio della moda, il video podcast approccia per la prima volta, con identico entusiasmo, icone e realtà emergenti della profumeria. Diventata, con la complicità della “niche” e delle tante start up promosse (anche) da Internet, un vero fenomeno culturale. The Fashion Files – The Fragrance Edit sarà l’occasione per rincontrare i due host: Luisa Simonetto, direttrice di Amica, e il giornalista e critico di moda Massimiliano Sortino, impegnati nelle loro conversazioni informali diventate ormai un “format”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fashion Files stagione 3, arriva “The Fragrance Edit”

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