Estrazione Superenalotto oggi 21 marzo 2026 | i numeri vincenti

L’estrazione del Superenalotto si tiene questa sera alle ore 20, con i numeri vincenti che verranno annunciati dopo il concorso di oggi, sabato 21 marzo 2026. L’evento si svolge regolarmente e vede la partecipazione di numerosi giocatori in tutta Italia che attendono di conoscere i numeri estratti. I risultati saranno comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 21 marzo, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 21 marzo 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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