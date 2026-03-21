Enrico Ruggeri è un musicista italiano che ha iniziato la sua carriera dopo aver frequentato le scuole superiori. Dopo aver ottenuto un voto basso alla maturità, ha continuato a dedicarsi alla musica, arrivando a vincere due volte a Sanremo. La sua biografia mostra un percorso fatto di successi artistici che hanno avuto un ruolo importante nel panorama musicale italiano.

La biografia di Enrico Ruggeri intreccia la formazione scolastica con l’ascesa musicale, rivelando come un voto di maturità basso non abbia fermato una carriera che ha prodotto capolavori nazionali. Nato a Milano nel 1957, il cantautore ha frequentato il Liceo classico Giovanni Berchet prima di intraprendere la strada della musica e successivamente iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Il percorso formativo del cantante si distingue per aver combinato lo studio accademico con l’impegno lavorativo come supplente di italiano e latino presso la scuola media Tito Livio. Questa doppia vita tra i banchi universitari e le cattedre medie dimostra come la passione per la musica abbia convissuto con la necessità di mantenersi economicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enrico Ruggeri: dal voto basso ai due trionfi a Sanremo

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