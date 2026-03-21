Elly Schlein e la manina di Meloni | La premier è garantista solo con gli amici

Elly Schlein ha commentato la frase di Giorgia Meloni sulla presenza di una “manina” dietro le vicende di Delmastro e di un ristorante collegato alla famiglia di un mafioso. La leader del Partito Democratico ha espresso il suo dissenso, ritenendo che la premier si dimostri garantista solo con alcuni. La polemica si è accesa dopo le dichiarazioni di Meloni sulla vicenda.

A Elly Schlein la “manina” evocata ieri da Giorgia Meloni sulla notizia di Delmastro e del ristorante in società con la figlia di un mafioso non è andata già. «Siamo alle solite: quando la premier è in difficoltà grida al complotto. Ma la manina di cui dovrebbe preoccuparsi è quella del sottosegretario alla giustizia che ha fondato una società con la figlia 18enne di un indagato per mafia, poi condannato, sostenendo di non sapere chi fosse. E che ha pure mentito perché non ha dichiarato di possedere quella società. Ci sono foto che mostrano come Delmastro fosse nel ristorante con la capo gabinetto di Nordio già dopo la condanna per mafia del padre della sua socia. 🔗 Leggi su Open.online

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