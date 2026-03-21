L’avvocato Francesca Petruzzo spiega che votare sì significa sostenere una riforma che mira a garantire l’attuazione del giusto processo, come previsto dall’articolo di riferimento. La modifica proposta si propone di migliorare le procedure e assicurare che i procedimenti giudiziari siano più veloci ed efficaci. Chi sostiene questa scelta ritiene che i cambiamenti siano fondamentali per rafforzare la tutela legale.

Avvocato Francesca Petruzzo, perché votare sì? "Perché questa riforma consente di dare effettiva attuazione al giusto processo come già imposto dall’art. 111 della Costituzione che prescrive la parità concreta, e non virtuale come è oggi, tra accusa e difesa di fronte a un giudice che sia e appaia terzo e imparziale, applicando la legge in base alle prove che si formano davanti al suo cospetto, nel contraddittorio tra accusa e difesa". Qual è il cambio più concreto che porterà il sì ai cittadini? "Saranno al centro del sistema giudiziario, rafforzando l’imparzialità e la terzietà del giudice, liberandolo dai legami stringenti con le correnti politiche dell’Anm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco perché votare sì: "Si avrà il giusto processo"

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