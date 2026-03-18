A Oslo si è conclusa la stagione della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, con le gare decisive che hanno assegnato gli ultimi punti in palio. La squadra maschile italiana ha adottato una strategia definita “codice 0-3-3” durante le competizioni, mentre atleti e tecnici hanno concluso le loro attività sul campo. La competizione si è conclusa con le ultime manches e le classifiche finali sono state ufficialmente confermate.

La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 arriva al capolinea. Atleti e tecnici “scendono dal treno” in una stazione maestosa, ovverosia la “Cattedrale” di Oslo-Holmenkollen, dove il massimo circuito chiude le danze per la quarta volta nell’ultimo lustro. Per la gioia di tutti gli addetti ai lavori! Non è un mistero come, se si potesse scegliere, si chiuderebbe sempre nella capitale norvegese. Perchè il contesto è cittadino e questo consente di avere feste finali memorabili. Viceversa, quando il sipario calava in qualche località della Siberia, piuttosto che nei boschi dell’Alberta, l’atmosfera era decisamente più compassata. Riferendoci al settore maschile, Oslo-Holmenkollen ha ospitato la bellezza di 88 gare individuali di primo livello (15 venti km, 32 sprint, 23 inseguimenti, 18 mass start). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, a Oslo l’epilogo della Coppa del Mondo. Per l’Italia maschile vige il “codice 0-3-3”

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