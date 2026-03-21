D’Uffizi si prepara alla fase finale, annunciando di voler diventare biondo e descrivendosi come un calciatore grazie a suo nonno Angelo. In campo, davanti a lui c’è Gori, che cerca di impegnare i difensori avversari con le sue caratteristiche, mentre dietro Simone D’Uffizi si muove lungo l’out di sinistra, contribuendo in modo versatile all’attacco.

Se davanti c’è il terminale Gori che, grazie alle sue caratteristiche cerca di tenere impegnati i centrali difensivi avversari, dietro di lui è certamente Simone D’Uffizi a partire dall’out di sinistra svariando un po’ in tutto il fronte offensivo. Senza calciare neanche un rigore c’è anche lui a quota 12 reti sul trono dei bomber del torneo. Le sue giocate e i gol di pregevole fattura stanno facendo divertire tutti. Quest’anno cos’è scattato nella sua testa? "Sono molto contento di questo. Il merito è tutto della squadra e del mister. Senza di loro non so se sarei arrivato a questi risultati in termini realizzativi. Spero di continuare così". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D’Uffizi lancia la volata finale. "Sono pronto a farmi i capelli biondi. Calciatore grazie a nonno Angelo»

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