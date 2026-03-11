Carrarese Calabrese lancia la volata finale | Siamo consapevoli delle nostre qualità

Sabato a Castellamare di Stabia la Carrarese affronterà un trittico di partite in rapida successione, con un impegno che proseguirà mercoledì alle ore 20. La squadra calabrese ha espresso fiducia nelle proprie capacità, sottolineando di essere consapevole delle proprie qualità. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Carrara Sabato a Castellamare di Stabia si aprirà per la Carrarese un nuovo trittico di gare ravvicinate che proseguirà mercoledì alle ore 20.00 con la gara interna contro la Sampdoria per terminare domenica 22 marzo a Bari. NICOLO’ CALABRESE Il difensore veronese ha parlato attraverso canali ufficiali della società. "Siamo rammaricati per i risultati dell’ultimo periodo perché oltretutto in questa fase del campionato i punti pesano notevolmente ma uscire dal campo dopo prestazioni come quella contro il Palermo, seppur da sconfitti, deve renderci orgogliosi e ancor più consapevoli delle nostre qualità. Abbiamo dimostrato di poter tenere testa ad una delle squadre più attrezzate del campionato, che lotta per obiettivi ben diversi dai nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

