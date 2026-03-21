AGI - Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di un referendum che prescinde dal quorum. Il che significa che la consultazione popolare è valida al di là di quanti elettori si recheranno alle urne e dunque si procede al conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione. Una caratteristica, questa, che lo distingue dal referendum abrogativo, con il quale si decide invece se abrogare o meno una legge, e per il quale è conditio sine qua non il raggiungimento del quorum per la sua validità (almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve recarsi a votare). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Due Csm, il sorteggio e l'Alta corte disciplinare, la riforma della giustizia in pillole

Articoli correlati

Mantovano: “Sorteggio del Csm e nuova corte disciplinare sono il cuore della riforma”Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio parla del provvedimento sulla giustizia sul quale il 22 e 23 marzo si esprimeranno gli italiani.

Divide et impera. Guida ragionata alla riforma Meloni-Nordio.

Una selezione di notizie su Due Csm il sorteggio e l'Alta corte...

Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; Separazione delle carriere, due Csm, sorteggio: cosa prevede la riforma Nordio e i punti controversi; Cosa votiamo al referendum: la riforma in pillole; Nordio fa confusione su come cambia il CSM con la riforma della giustizia.

Dal sorteggio dei Csm alle sentenze non impugnabili in Cassazione: la guida alla riforma costituzionale della giustiziaUna magistratura divisa in due carriere distinte, due Consigli superiori presieduti dal Capo dello Stato i cui componenti vengono estratti a sorte, e una nuova Alta Corte disciplinare autonoma da entr ... lasicilia.it

Due Csm, il sorteggio e l'Alta corte disciplinare, la riforma della giustizia in pilloleAGI - Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di un referendum che presc ... msn.com

La separazione delle carriere, due Csm, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare. Ecco cosa prevede, articolo per articolo, la nuova legge costituzionale sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo. facebook

Due Csm, il sorteggio e l'Alta corte disciplinare, la riforma della giustizia in pillole x.com