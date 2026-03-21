Dosso adesso corre con leggerezza

Dosso ora corre con leggerezza, mentre in passato si è trovato a dover affrontare momenti difficili. Quando inseguiva un obiettivo, si sentiva sovraccarico di responsabilità e fardelli che, al minimo ostacolo, gli impedivano di proseguire. Dopo aver attraversato questa fase, ora si muove con maggiore facilità e senza il peso che prima lo rallentava.

La velocista: “Ho smesso di inseguire, ho iniziato a volare. Ora scatto senza pesi. Correrò per me stessa, non guardo alle avversarie. Il 6”99 più che nuove motivazioni mi dà sicurezza, so quanto valgo. Ma la svolta parte da lontano, dai Mondiali all’aperto dell’anno scorso a Tokyo" In fondo capita a tutti. Per inseguire un obiettivo ci carichiamo sulle spalle un fardello che al primo imprevisto ci cade addosso e ci impedisce di raggiungere lo scopo. Succede alle persone normali, figuriamoci a chi nella vita ha scelto di vivere a cavallo dei centesimi delle gare di velocità. C’è tutto questo dietro al 6”99 (record italiano e migliore prestazione mondiale dell’anno) con cui la ventiseienne azzurra Zaynab Dosso si presenterà oggi sui 60 metri ai Mondiali indoor di atletica a Torun in Polonia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dosso adesso corre con leggerezza Articoli correlati Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programmaZaynab Dosso si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri che... Leggi anche: L’arte di affrontare gli imprevisti con leggerezza, scopri come con la Burnt Toast Theory Playing dumb for revenge, she unwittingly started a dangerous yet sweet romance with the CEO! #love Una selezione di notizie su Dosso adesso Temi più discussi: Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programma; Mondiali, l’Italia sogna in grande: la prima volta di Battocletti, Iapichino per il riscatto. Furlani corre un rischio; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica. Dosso adesso corre con leggerezzaLa velocista: Ho smesso di inseguire, ho iniziato a volare. Ora scatto senza pesi. Correrò per me stessa, non guardo alle avversarie. Il 699 più che nuove motivazioni mi dà sicurezza, so quanto valg ... ilfoglio.it Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie, corsia, orario, programmaZaynab Dosso si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri che condivide ... oasport.it * E ADESSO, PER SCROLLARCI DI DOSSO TUTTA LA TENSIONE DEL GIORNO …. * facebook