Stamattina il Pd campano ha incontrato gestori e lavoratori del teatro Sannazaro, colpito da un incendio martedì 17 febbraio. L'obiettivo dell'incontro è stato ascoltare le loro esigenze e discutere possibili soluzioni ai problemi causati dall’incidente. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse e sulle modalità per affrontare questa difficile fase.

Stamattina il partito Democratico campano ha voluto esprimere solidarietà ai gestori e ai lavoratori del teatro Sannazaro, distrutto martedì 17 febbraio da un incendio, con un incontro tra una delegazione del partito e i gestori del teatro Lara Sansone e Salvatore Vanorio. Hanno preso parte all'incontro, che si è tenuto in strada, davanti all'ingresso del teatro, il segretario regionale del Pd Piero De Luca, con la presidente dell'assemblea regionale Teresa Armato, il segretario metropolitano di Napoli Francesco Dinacci, la presidente dell'assemblea provinciale Assunta Tartaglione. Con loro i parlamentari Sandro Ruotolo, Marco Sarracino e Roberto Speranza, insieme alla consigliera regionale Francesca Amirante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli Teatro Sannazaro, il Pd campano incontra gestori e lavoratori: «Soluzioni ai tanti problemi»

