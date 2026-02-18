Durante la partita tra Benfica e Real Madrid, Vinicius Jr. è stato oggetto di salti e insulti da parte di Prestianni, che ha sostenuto di aver subito minacce dai suoi avversari invece di essere stato insultato. La scena ha interrotto il match per otto minuti, secondo le regole Uefa contro il razzismo. Vinicius si è difeso, negando ogni provocazione e spiegando di aver agito solo in risposta alle minacce ricevute.

Nel match tra Benfica e Real Madrid, play-off di andata di Champions, dopo il gol di Vinicius Jr che ha dato la vittoria ai blancos, la partita si è fermata per otto minuti (protocollo Uefa antirazzismo). Il brasiliano si è rivolto all’arbitro François Letexier per denunciare gli insulti razzisti di Gianluca Prestianni contro di lui; l’argentino lo avrebbe definito una “scimmia”, anche se poi ha pubblicato una dichiarazione per smentire la versione di Vinicius. Benfica-Real Madrid: cos’è accaduto tra Prestianni e Vinicius Jr. Il calciatore argentino del Benfica si è rivolto al brasiliano del Real con la bocca coperta dalla maglia, dunque le telecamere non hanno potuto dimostrare se c’è stato effettivamente un insulto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benfica-Real, Vinicius preso di mira da Prestianni ma l’argentino si difende: “Non l’ho insultato, ho ricevuto minacce dai miei avversari”

Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Mourinho all’attacco dopo Benfica Real: «Vinicius provochi meno! L’arbitro mi ha espulso ma sa che ho detto la verità»José Mourinho ha criticato Vinicius Junior dopo la partita tra Benfica e Real Madrid, accusandolo di provocazioni e sostenendo che l’arbitro ha preso una decisione ingiusta.

