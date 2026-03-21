Per molti, fare la doccia ogni giorno è un gesto automatico, ma non sempre è consigliabile. Recenti studi indicano che un’igiene troppo frequente può provocare prurito, pelle screpolata e micro tagli. La routine quotidiana, infatti, potrebbe avere effetti indesiderati sulla salute della pelle. È importante considerare che l’uso di acqua e detergenti potrebbe non essere sempre benefico, a seconda delle condizioni della pelle.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Per molti la doccia è un rituale quotidiano irrinunciabile, ma non sempre è necessaria. Se si esagera con le 'sessioni' sotto l'acqua, tra shampoo e bagnoschiuma, si rischia addirittura di trasformare l'abitudine in un'operazione dannosa. Lo spiegano gli specialisti del sito anti-bufale 'Dottore, ma è vero che.?' della Fnomceo, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che cade domenica 22 marzo. "La frequenza della doccia, o del bagno, dipende da più fattori e necessità: dall'attività svolta, per esempio lo sport o un lavoro fisicamente impegnativo, dalla... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti

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