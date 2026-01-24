Diretta gol Serie A LIVE | Como con uno-due micidiale contro il Torino

Segui in tempo reale i principali eventi della 22ª giornata di Serie A con Diretta Gol. Qui troverai sintesi, risultati, tabellini e aggiornamenti live di tutte le partite, tra cui il match tra Como e Torino. Un servizio completo e affidabile per rimanere aggiornato su tutte le sfide del campionato italiano di calcio, con attenzione ai dettagli e senza sensazionalismi.

Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma.Perché (per ora) è saltato questo colpo Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione Mercato Como: no secco al Marsiglia! I lariani fanno muro per la cessione del loro big, ecco cos’è successo nelle ultime ore Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Inter: è fatta per il passaggio del giocatore nerazzurro in Argentina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Como con uno-due micidiale contro il Torino Diretta gol Serie A LIVE: Como già avanti contro il TorinoSegui la diretta gol della Serie A 20242025, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite della 22ª giornata. Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia LIVE: Inter Venezia 2-0, uno due micidiale dei nerazzurri! In gol Diouf e Pio Esposito Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Genoa - Inter (1-2) Serie A 2025; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Napoli-Sassuolo 1-0 oggi, Serie A. Partita e classifica. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net Serie A: in campo Inter-Pisa 5-2 DIRETTA e FOTOINTER-Pisa 4-2!! Gol di Federico Dimarco! Conclusione chirurgica di Dimarco che finalizza un contropiede perfetto dell'Inter. Palla morbida di Thuram e sinistro al volo di Dimarco con la palla che ... ansa.it Diretta #esclusiva in chiaro Serie C - stagione calcistica 2025/26 Casarano VS AZ Picerno Sabato 24 gennaio alle 17:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT #Diretta #SerieC #CasaranoPicerno #Puglia #SportAS #AntennaSud - facebook.com facebook SERIE A | In campo Inter-Pisa. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.