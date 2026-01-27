Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la sfida di Champions contro il Monaco senza approfondire la questione con Conte, rimanendo concentrato sull’aspetto sportivo. La sua intervista si è focalizzata sulla partita e sull’obiettivo in Champions League, evitando discussioni su altre questioni. Una scelta che sottolinea l’importanza di mantenere l’attenzione sulla competizione e sulla preparazione tecnica.

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport, presentando la sfida di Champions contro il Monaco. Non è mancata una risposta alla querelle con Conte (qui la sua risposta su Instagram). Le parole di Spalletti. Che match si aspetta contro il Monaco? « Loro non faranno calcoli, verranno a giocarla per conquistare i tre punti. Non possono permettersi di lasciarla in bilico e rischiare l’eliminazione. Anche noi scenderemo in campo per vincere, è l’unica cosa che ci permette di ambire a qualcosa di più. Sarà un confronto apertissimo, contro una squadra molto forte, con giocatori di livello eccellente: dovremo essere più uniti di loro, perché hanno davvero elementi straordinari ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti non risponde alla domanda su Conte: «Ma di cosa parliamo? Parliamo di Champions»

