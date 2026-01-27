Spalletti non risponde alla domanda su Conte | Ma di cosa parliamo? Parliamo di Champions
Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la sfida di Champions contro il Monaco senza approfondire la questione con Conte, rimanendo concentrato sull’aspetto sportivo. La sua intervista si è focalizzata sulla partita e sull’obiettivo in Champions League, evitando discussioni su altre questioni. Una scelta che sottolinea l’importanza di mantenere l’attenzione sulla competizione e sulla preparazione tecnica.
Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport, presentando la sfida di Champions contro il Monaco. Non è mancata una risposta alla querelle con Conte (qui la sua risposta su Instagram). Le parole di Spalletti. Che match si aspetta contro il Monaco? « Loro non faranno calcoli, verranno a giocarla per conquistare i tre punti. Non possono permettersi di lasciarla in bilico e rischiare l’eliminazione. Anche noi scenderemo in campo per vincere, è l’unica cosa che ci permette di ambire a qualcosa di più. Sarà un confronto apertissimo, contro una squadra molto forte, con giocatori di livello eccellente: dovremo essere più uniti di loro, perché hanno davvero elementi straordinari ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
