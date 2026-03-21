A Cremona, la segreteria provinciale del Siulp ha annunciato il cambio di leadership con l’insediamento di Marco Mennella come nuovo segretario, sostituendo Ghisolfi. La transizione rappresenta un passaggio di consegne nel quadro delle organizzazioni sindacali locali. La comunicazione ufficiale conferma il nuovo incarico e il cambio di guida all’interno del sindacato di polizia.

La segreteria provinciale del Siulp a Cremona vive un momento di passaggio generazionale con l’insediamento di Marco Mennella come nuovo segretario. Nicola Ghisolfi, dopo undici anni alla guida, lascia il ruolo per dedicarsi alla formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza. Questa transizione non è una rottura ma una garanzia di continuità per i lavoratori della Polizia di Stato nel territorio lombardo. L’impegno profuso dei precedenti vertici ha permesso al sindacato di consolidare la propria credibilità sia a livello nazionale che nei rapporti con le autorità locali. Il nuovo responsabile dovrà mantenere questo equilibrio mentre si prepara il prossimo congresso che definirà gli indirizzi futuri dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona: Mennella subentra a Ghisolfi, il Siulp cambia guida

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