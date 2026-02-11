Donnie Nelson guida Roma | firmato l' accordo per il titolo di Cremona

Donnie Nelson guiderà la Roma nel basket di alto livello. È stato firmato un accordo con un gruppo di investitori che vogliono rafforzare la squadra e riportarla ai vertici. La città si prepara a tornare protagonista nel campionato nazionale.

Il progetto di riportare Roma nel basket di alto livello prende forma attraverso una cordata di investitori intenzionata a consolidare la presenza della città nel panorama sportivo nazionale. L’iniziativa prevede l’acquisizione del diritto relativo a Cremona e un percorso che punta a una collocazione competitiva nel massimo campionato, con aggravate prospettive di sviluppo strutturale e gestionale. Nel contesto della strategia emerge una leadership operativa che comprende figure già note nel mondo del basket e della gestione sportiva. L’insieme di investitori sarebbe supportato da una rete di persone chiave, tra cui ex dirigenti e nomi di rilievo nel panorama internazionale, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo di un progetto competitivo sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma mira a conquistare il titolo contro Cremona o Trapani, mentre Milano affida a Messina il progetto Nba Europe.

È stato firmato un accordo quadro tra l'Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma, segnando un’intesa strategica per promuovere progetti congiunti nel campo della ricerca, didattica e formazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni accademiche e sportive.

