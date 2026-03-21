Cos’è il mercato secondario degli investimenti come funziona e quando conviene

Il mercato secondario degli investimenti è il luogo dove si scambiano titoli già emessi, come obbligazioni, azioni o titoli di Stato, tra gli investitori. Quando si acquista un titolo, non si diventa automaticamente l’unico proprietario, perché è possibile rivenderlo in questo mercato. La compravendita avviene tramite borse o altri strumenti di negoziazione, consentendo agli investitori di liquidare o acquistare titoli già in circolazione.

Quando si acquista un titolo di Stato, un’obbligazione o un’azione, l’investimento non termina al momento dell’acquisto. Dopo l’emissione, infatti, quel titolo può essere rivenduto, comprato o scambiato tra gli investitori. Tutto questo avviene sul mercato secondario, che è la rete in cui i titoli già emessi continuano a circolare. Capire come funziona è fondamentale perché influisce su aspetti concreti come la rapidità nel trovare acquirenti, il prezzo di rivendita e la possibilità di cessione prima della scadenza. Cos’è il mercato secondario. Il mercato secondario è lo spazio in cui si scambiano strumenti finanziari già esistenti, come titoli di Stato, obbligazioni e azioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cos’è il mercato secondario degli investimenti, come funziona e quando conviene Articoli correlati Leggi anche: Tennis, United Cup al via: cos’è, come funziona, quando gioca l’Italia e dove vederla ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation Approfondimenti e contenuti su Cos'è il mercato secondario degli... Temi più discussi: Backwardation sul petrolio: cos’è e perché segnala tensione sul mercato?; Cos'è successo oggi sui mercati: dal piano di Leonardo alle trattative cinesi di Stellantis; La Germania del vino, un mercato forte per coloro che si adattano. Italia in testa; Migliori azioni sottovalutate che esploderanno: quali comprare oggi. Cos'è successo oggi sui mercati: dal piano dell'Eni ai maxi tagli di HsbcLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di giovedì 19 marzo, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Cos'è successo oggi sui mercati: dall'apertura di Commerz a UInicredit alle stime ottimistiche delle compagnie aeree UsaLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di martedì 17 marzo, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Più è secco, più bagna. Cos’è facebook Cos’è successo nel ventunesimo giorno di guerra x.com