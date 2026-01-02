La United Cup è un torneo internazionale di tennis che si svolge in Australia, coinvolgendo squadre nazionali miste. Dal suo inizio a gennaio 2026, rappresenta un’importante opportunità per i migliori giocatori di confrontarsi in un evento a team. L’Italia partecipa alla competizione e le partite si possono seguire attraverso vari canali di trasmissione. In questa guida, troverai informazioni su cos’è, come funziona, le date di gioco e dove seguirla.

(Adnkronos) – Il 2026 del tennis si apre con la United Cup. Ma di cosa si tratta? La United Cup è un torneo internazionale per squadre nazionali miste, che va in scena in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, sulla scia di un modello già visto in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre (divisi tra Perth e Sydney). La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin. Le prime di ogni gruppo vanno ai quarti di finale insieme alle due migliori seconde classificate (una per città). 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche: Tennis, United Cup al via: cos’è, come funziona, quando gioca l’Italia e dove vederla

Leggi anche: United Cup 2026: cos’è, come funziona e quando gioca l’Italia. Gironi, calendario e dove vederla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tennis, United Cup al via: cos'è, come funziona, quando gioca l'Italia e dove vederla; Tennis, nuovo anno al via con la United Cup. E per l’Italia ci sono subito Cobolli e Paolini; Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Tennis, nuovo anno al via con la United Cup. E per l’Italia ci sono subito Cobolli e Paolini - Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta da Supertennis. msn.com