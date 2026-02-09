Zona stazione a Reggio due esercizi con irregolarità su quattro controllati

Gli agenti della Polizia amministrativa e sociale di Reggio hanno fatto controlli in diversi negozi vicino alla stazione. Su quattro esercizi visitati, due avevano irregolarità. Le verifiche sono parte del progetto “Alto Impatto” e sono state fatte in centro storico, tra via Eritrea, piazzale Marconi, via Costituzione e via Fratelli Rosselli. Nessuno si aspettava controlli così serrati.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 - Agenti della Polizia amministrativa e sociale di Reggio, impiegati in specifici controlli del progetto “Alto Impatto”, hanno efefttuato accertamenti in diversi esercizi commerciali in città, in particolare nella zona della stazione in centro storico, tra via Eritrea, piazzale Marconi, via Costituzione e via Fratelli Rosselli. Sui 34 soggetti individuati ne sono stati trovati quindici con precedenti di polizia. In due attività (su quattro) riscontrate irregolarità legate alla “mancanza delle apposite tabelle alcolemiche che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nonché la mancanza di apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico o dispositivi usa e getta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zona stazione a Reggio, due esercizi con irregolarità su quattro controllati Approfondimenti su Reggio Emilia Controlli Affitti brevi e pubblici esercizi . Cgil: "Irregolarità strutturali" . Un caso su due in zona Unesco Ancora esercizi commerciali nel mirino dei carabinieri: quattro titolari multati per irregolarità Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Reggio Emilia Controlli Argomenti discussi: Reggio Emilia: servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Polizia di Stato in zona stazione Storica; Giro di vite in zona stazione. Uomo trovato ferito a terra. Si indaga per aggressione; Controlli anche in capannone ex-Reggiane; Servizi straordinari di controllo in zona stazione Storica a Reggio coordinati dalla Polizia di Stato. Zona stazione a Reggio, 4 attività commerciali su 6 con irregolaritàREGGIO EMILIA – Su sei esercizi commerciali ispezionati nella zona della stazione storica di Reggio quattro sono stati sanzionati perché sono state riscontrate irregolarità fiscali e la presenza di la ... reggionline.com Servizi straordinari di controllo in zona stazione Storica a Reggio coordinati dalla Polizia di StatoNella giornata di ieri, martedì 3 febbraio, su disposizione del Questore della Provincia di Reggio Emilia, è stato effettuato un altro specifico servizio straordinario interforze di controllo del ... nextstopreggio.it Perso a Soresina, in zona stazione, circa quatto settimane fa. In caso di avvistamento per favore chiamate +39 347 717 7881 facebook C'è stato un altro accoltellamento nella zona della stazione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.