Confermate le formazioni per la sfida di Premier League

Le formazioni ufficiali per la partita di Premier League tra Brighton e Liverpool sono state confermate e pubblicate sul sito 101greatgoals. La sfida si giocherà sabato, con il Liverpool che si recherà a sud per affrontare il Brighton nel calcio d’inizio anticipato del campionato. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

2026-03-21 13:18:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Resta aggiornato con tutte le notizie sulla squadra in vista di Brighton-Liverpool in Premier League Il Liverpool si recherà a sud per affrontare il Brighton nel calcio d’inizio anticipato della Premier League sabato. I Reds si sono ripresi dal risultato deludente contro il Tottenham l’ultima volta, superando il Galatasaray a metà settimana per raggiungere i quarti di finale di Champions League. Ma nessuna partita della massima serie in Inghilterra è facile, con i Seagulls che rappresentano una grande sfida per il Liverpool. Gli uomini di Arne Slot vorranno sfruttare i punti persi dal Manchester United contro il Bournemouth venerdì sera e rafforzare la loro presa sul calcio europeo la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Confermate le formazioni per la sfida di Premier League Articoli correlati Formazioni confermate per la sfida di Premier League2026-03-14 16:03:00 Giorni caldissimi in redazione! Sabato il Sunderland accoglie il Brighton allo Stadium of Light in Premier League, in un incontro... Salah Returns! Marseille vs Liverpool in Massive Champions League Clash Aggiornamenti e notizie su Premier League Temi più discussi: Lazio-Milan, formazioni ufficiali: conferma per Pulisic dal 1', scelto il sostituto di Rabiot; Champions, Bayer Leverkusen – Arsenal: pronostico e probabili formazioni; Tottenham, Tudor sorride: il primo punto arriva col Liverpool. Manchester United ok con l'Aston Villa; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Premier League 2025-2026: Fulham-Burnley, le probabili formazioniScontro salvezza a Craven Cottage, i padroni di casa cercano tre punti semplici contro la penultima della classifica. sportal.it Premier League 2025-2026: Brentford-Wolverhampton, le probabili formazioniAlle 21, i padroni di casa sognano un posto in Europa, mentre gli ospiti cercano un'impresa disperata per la salvezza. sportal.it La Roma, la Premier League e non solo: a tu per tu con Riccardo Calafiori L’intervista è ora disponibile sul nostro canale YouTube! @cicciocalvi facebook La classifica di Premier League: solo un pareggio per lo United col Bournemouth #SkySport #SkyPremier #PremierLeague x.com