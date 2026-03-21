Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo della 30ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato l’esito della gara e le prestazioni delle squadre coinvolte, senza entrare in dettagli sulle strategie o sui singoli giocatori. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull’andamento complessivo dell’incontro e sulle impressioni generali della squadra.

Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Juve Milan Primavera 1-1: secondo pareggio consecutivo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni Articoli correlati Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti post Juve Lecce: le sue dichiarazioniFELICE? – «Felice mi rimane difficile, tento di non essere devastato dal risultato venuto fuori. La conferenza stampa di mister Fabio Grosso prima di Sassuolo-Juventus Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Juve, Spalletti: La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga. Buono il gol di Conceiçao; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus; Boga dal 1', il portiere titolare contro il Sassuolo e il futuro alla Juve, Spalletti: Disponibile ad ascoltare la società; Spalletti: Pronto a sedermi per il rinnovo. A Di Gregorio ha fatto bene rimanere fuori. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico alla vigilia del matchConferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico della Vecchia Signora alla vigilia del match La Juve si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Sassuolo, un ap ... juventusnews24.com Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie AConferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A ... calcionews24.com Pagelle Juve Sassuolo I voti ai protagonisti del match facebook Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com