Come capire chi sta vincendo il referendum già dalle 12 di domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo sono aperte le urne per il referendum sulla riforma della Giustizia. Già dalle 12 di quella giornata sarà possibile avere un'idea di quale schieramento abbia più voti, grazie a un metodo semplice e immediato. Questa possibilità permette di seguire l’andamento del voto prima della chiusura delle urne. Nessun dato ufficiale sarà ancora disponibile, ma si potrà comunque intuire il risultato.

Roma, 21 marzo 2026 – Aperte le urne, domenica 22 marzo, ci sarà un modo molto semplice per cercare di capire in anticipo se nel referendum sulla riforma della Giustizia stia vincendo il Sì o il No. Basterà guardare l’ affluenza. Non è una regola matematica, ma può darci comunque un’indicazione forte. Il monitoraggio della partecipazione sarà infatti un elemento chiave di valutazione politica. L’affluenza. Gli aggiornamenti sull’affluenza saranno pubblicati alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica. Mentre lunedì verrà reso noto il dato definitivo alle 15. La soglia in cui il risultato finale inizia a pendere a favore del sì, secondo le analisi dei flussi storici e le dinamiche di mobilitazione, è attorno al 50%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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