Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio | due arresti

La polizia di Pisa ha arrestato due persone dopo aver scoperto cocaina nascosta in campi incolti nella frazione di Navacchio, a Cascina. Gli agenti avevano osservato un movimento sospetto di persone nella zona rurale negli ultimi giorni. Durante le operazioni, sono stati trovati quantitativi di droga pronti per essere spacciati. Le due persone sono state portate in commissariato per le procedure di rito.

CASCINA – Da qualche giorno la polizia di Pisa aveva notato un viavai sospetto di persone in una zona rurale di Cascina, nella frazione di Navacchio. Pertanto, gli esperti investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa hanno deciso di intraprendere un attento servizio di osservazione e controllo che permetteva di individuare un veicolo con a bordo due soggetti fermarsi nel mezzo della carreggiata in maniera circospetta. Dopo poco, sempre guardandosi intorno, uno dei due occupanti è sceso, prendendo tra la vegetazione dei campi incolti adiacenti alla strada un involucro. Lo stesso è risalito immediatamente nell’auto che si è allontanata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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