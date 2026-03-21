C’era una volta la Campionaria e c’è ancora

La Fiera Campionaria di Milano, un evento storico, si è svolta per molti anni attirando visitatori da tutta Italia. Durante quei periodi, la Rai, che all’epoca aveva un palinsesto più limitato e non trasmetteva al mattino, decideva di mandare in onda un film come eccezione. Questi momenti rappresentano un ricordo di un passato fatto di tradizioni e di programmi televisivi rari.

Tanti anni fa, quando a Milano c'era la Fiera Campionaria, la Rai che non aveva tutti i canali che ha oggi e che la mattina non trasmetteva, mandava in onda eccezionalmente un film. Era il segnale che quella, alla fine di aprile, era una settimana speciale per Milano, per l'Italia, per l'industria che muoveva i primi passi in direzione di un futuro tecnologico che nei padiglioni di piazza Giulio Cesare trovava casa. C'era la folla tra viale dell'Industria e dell'Innovazione. Imprenditori, cumenda, sciure e sciuri, curiosi, turisti ma soprattutto tanti ragazzini che, pur non capendo bene di cosa si trattava e di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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