Cecchini di Sarajevo Ezio Gavazzeni al GdI | Civili uccisi come fosse una battuta di caccia Sismi sapeva ma non è intervenuto

Da ilgiornaleditalia.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Gavazzeni, autore di 'I cecchini del weekend', è stato intervistato dal Giornale d'Italia, dove ha parlato dei civili uccisi a Sarajevo, paragonandoli a una battuta di caccia. Ha affermato che i cecchini hanno colpito senza pietà e ha dichiarato che il Sismi era al corrente della situazione ma non è intervenuto.

Negli anni '90, durante il drammatico assedio di Sarajevo, la popolazione era vittima dei cecchini serbo-bosniaci, i quali sparavano su chiunque capitasse nel mirino: militari, civili, donne e bambini. Non solo i soldati però erano responsabili di queste barbarie, bensì anche dei "turisti" stranieri: cittadini internazionali, spesso persone abbienti e di una certa fama, pagavano per recarsi a Sarajevo e sparare sulla popolazione della città, come fosse una battuta di caccia. Dei veri e propri "cecchini del weekend", che conducevano una doppia vita: durante la settimana stimati professionisti, nel weekend insaziabili cacciatori di umani.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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