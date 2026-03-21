Cecchini di Sarajevo Ezio Gavazzeni al GdI | Civili uccisi come fosse una battuta di caccia Sismi sapeva ma non è intervenuto

Ezio Gavazzeni, autore di 'I cecchini del weekend', è stato intervistato dal Giornale d'Italia, dove ha parlato dei civili uccisi a Sarajevo, paragonandoli a una battuta di caccia. Ha affermato che i cecchini hanno colpito senza pietà e ha dichiarato che il Sismi era al corrente della situazione ma non è intervenuto.

Negli anni '90, durante il drammatico assedio di Sarajevo, la popolazione era vittima dei cecchini serbo-bosniaci, i quali sparavano su chiunque capitasse nel mirino: militari, civili, donne e bambini. Non solo i soldati però erano responsabili di queste barbarie, bensì anche dei "turisti" stranieri: cittadini internazionali, spesso persone abbienti e di una certa fama, pagavano per recarsi a Sarajevo e sparare sulla popolazione della città, come fosse una battuta di caccia. Dei veri e propri "cecchini del weekend", che conducevano una doppia vita: durante la settimana stimati professionisti, nel weekend insaziabili cacciatori di umani.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, Ezio Gavazzeni al GdI: "Civili uccisi come fosse una battuta di caccia, Sismi sapeva ma non è intervenuto" Articoli correlati Ezio Gavazzeni racconta la sua inchiesta "I cecchini del weekend" al CandianiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: Cecchini a Sarajevo, il testimone: “Dati e nomi nell’archivio del Sismi” CECCHINI DEL WEEKEND A SARAJEVO: IL SISMI LI BLOCCO', C'E' ANCHE UN TRIESTINO | 11/11/2025 Una raccolta di contenuti su Cecchini di Sarajevo Ezio Gavazzeni al... Temi più discussi: Cecchini a Sarajevo, un testimone: Così partiva il reclutamento da Milano, base in un magazzino; Cecchini italiani a Sarajevo: l’agenzia milanese che reclutava arcieri e il bossolo come trofeo; Cecchini di Sarajevo, i retroscena horror: fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamasca; PresaDiretta 2025/26 - Sarajevo, safari umano - 15/03/2026 - Video. Cecchini di Sarajevo, i retroscena horror: fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamascaIl dietro le quinte dei viaggi criminali negli anni ‘90 nel libro I cecchini del weekend di Ezio Gavazzeni. Il punto sull’inchiesta della Procura milanese e le piste francesi della rete clandestina ... ilgiorno.it Cecchini del weekend a Sarajevo, fiocchi rosa o azzurri per chi sparava ai bambiniCi sarebbe anche un imprenditore italiano molto famoso, che a volte si vede ancora in televisione tra gli italiani che nei primi anni Novanta, durante la guerra nell’ex Jugoslavia, andavano in Bosni ... tpi.it La nostra intervista all'autore del libro inchiesta sui cecchini di Sarajevo facebook Cecchini di destra di #Sarajevo: "se il bossolo veniva colorato di azzurro o rosa vuol dire che aveva ucciso un bambino o una bambina" Ancora non escono i nomi dei ricchi pluriassassini di destra Perché È il #governoMeloni a proteggerli Chi è il ricco im x.com