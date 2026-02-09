Taratata anticipazioni e scaletta della prima puntata

Questa sera torna Taratata, il famoso show musicale che ha segnato gli anni ’80 e ’90. La prima puntata promette sorprese: ospiti speciali e performance live. I fan sono già in fermento, aspettano con ansia di vedere cosa succederà sul palco. La scaletta è pronta e le anticipazioni trapelano, creando grande curiosità.

Questa sera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Taratata con Paolo Bonolis: ecco le anticipazioni e la scaletta. Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione di Taratata, a distanza di 25 anni dall’ultima puntata del programma. Il grande show musicale, che vedrà la conduzione di Paolo Bonolis, andrà in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo e a salire sul palco saranno diversi Big della musica italiana, che ci regaleranno performance indimenticabili. «Ci divertiremo con tutti questi artisti, che sono artigiani della musica e che su quel palco troveranno nuovi modi per trasformarla, raccontarla e, perché no, magari proveranno anche a giocare tra loro, inventando citazioni musicali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

