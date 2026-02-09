Taratata anticipazioni e scaletta della prima puntata

Questa sera torna Taratata, il famoso show musicale che ha segnato gli anni ’80 e ’90. La prima puntata promette sorprese: ospiti speciali e performance live. I fan sono già in fermento, aspettano con ansia di vedere cosa succederà sul palco. La scaletta è pronta e le anticipazioni trapelano, creando grande curiosità.

Questa sera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Taratata con Paolo Bonolis: ecco le anticipazioni e la scaletta. Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione di Taratata, a distanza di 25 anni dall’ultima puntata del programma. Il grande show musicale, che vedrà la conduzione di Paolo Bonolis, andrà in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo e a salire sul palco saranno diversi Big della musica italiana, che ci regaleranno performance indimenticabili. «Ci divertiremo con tutti questi artisti, che sono artigiani della musica e che su quel palco troveranno nuovi modi per trasformarla, raccontarla e, perché no, magari proveranno anche a giocare tra loro, inventando citazioni musicali. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Taratata anticipazioni e scaletta della prima puntata Approfondimenti su Taratata anticipazioni Insieme di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5: la scaletta degli ospiti della prima puntata Zelig 30, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e comici in scaletta Questa sera va in onda l’ultima puntata di Zelig 30, il programma che ha fatto la storia della comicità italiana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Taratata anticipazioni Argomenti discussi: Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; I concerti più attesi a febbraio 2026: Sonohra, Ramazzotti, Ranieri e il ritorno di un grande evento musicale. I dettagli. Taratatà con Paolo Bonolis su Canale 5: cast e scalettaTaratatà – Al centro della musica, è uno show musicale-evento suddiviso in due serate su Canale 5, e condotto da Paolo Bonolis. Registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, va in onda in prima serata ... msn.com Taratata con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duettiStasera lo show musicale condotto da Paolo Bonolis con super ospiti Antonacci, Emma, Giorgia, Ligabue, Elisa e Pezzali ... ilfattoquotidiano.it Questa sera Emma in «Taratata» alla Chorus Life Arena di Bergamo canta "L'amore non mi basta" brano del 2013 con un ritorno incredibile sui social che ha spaccato le classifiche facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.